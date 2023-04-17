Alexis Perez kimdir, kaç yaşında? Alexis Perez hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 01:19

Güncelleme: 17.04.2023 - 01:19

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor, bugün Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alexis Perez'in sağ dirseğinde kırıklı çıkık olduğu bildirildi. Alexis Perez'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ALEXİS PEREZ KİMDİR?

Alexis Perez, 25 Mart 1994'te Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde doğdu. Profesyonel futbol hayatına Uniautónoma FC altyapısında başlayan defans oyuncusu Perez, 2021'den beri Giresunspor'da forma giymektedir.

ALEXİS PEREZ'İN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

-2013 Uniautónoma FC

Profesyonel kariyeri

2013-2015 Uniautónoma FC

2014 Villarreal CF B (kiralık)

2015 Real Valladolid B (kiralık)

2016-2017 Atlético Junior

2017-2020 Querétaro FC

2020-2021 Lanús

2021 Giresunspor

Millî takım kariyeri

2015 Kolombiya Kolombiya Olimpiyat 1



