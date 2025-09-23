Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Fred VanFleet'ten kötü haber!

Houston Rockets'ın yıldız oyun kurucusu Fred VanVleet, ciddi bir sakatlık yaşadı. ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, VanVleet'in ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

The Athletic'ten Kelly Iko'nun aktardığına göre, 31 yaşındaki oyuncu sakatlığını Bahamalar'da düzenlenen takım mini kampı sırasında yaşadı. Tecrübeli oyun kurucunun bu hafta ameliyat olması bekleniyor.

SEZONU TÜMDEN KAÇIRABİLİR

VanVleet'in sakatlığı, 2025-26 sezonunun tamamını kaçırma ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle Houston'ın yaz döneminde yaptığı en önemli takviye olan Kevin Durant'in takıma katılmasının ardından VanVleet'in takımda büyük bir rol üstlenmesi planlanıyordu.

VanVleet'in yokluğunda Rockets'ın oyun kurucu pozisyonunda deneyimli bir ismi bulunmuyor. Geçen sezonun 3 numaralı draft seçimi Reed Sheppard, çaylak yılında 52 maçta forma giymiş ancak yalnızca 3 maça ilk beşte başlamıştı. Sheppard, ortalama 12.6 dakikada 4.4 sayı ve 1.4 asistle mücadele etmişti.

Genç forvet Amen Thompson ise Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e yaptığı açıklamada yaz boyunca birinci oyun kurucu rolü üzerine çalıştığını belirtmişti. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun bu pozisyonda tam bir NBA sezonu geçirme tecrübesi bulunmuyor. Geçen sezonun bir diğer top yönlendiricisi Jalen Green ise Kevin Durant takasında Phoenix Suns'a gönderilmişti.

60 MAÇTA İLK 5 BAŞLAMIŞTI

VanVleet, Rockets formasıyla geçen sezon 60 maçta ilk beş başlamış ve 14.1 sayı, 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı. Şubat ayında ayak bileğindeki burkulma nedeniyle 11 maç kaçıran VanVleet, 1 Mart'taki dönüşünde sakatlığını yeniden tetikleyerek 5 maç daha kaçırmıştı.

Ancak sakatlıklara rağmen, Rockets'ın Golden State Warriors'a karşı oynadığı ilk tur playoff serisinde Ime Udoka'nın en önemli oyuncularından biri oldu. Seride 18.7 sayı, 4.4 asist ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla takımın ikinci en skorer ismi olan VanVleet, Rockets'ın seriyi 7. maça taşımasında büyük rol oynadı.

Bir kez All-Star seçilen ve NBA şampiyonluğu bulunan VanVleet, yaz döneminde Houston ile iki yıllık, toplam 50 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı. Kontrat, 2026-27 sezonu için 25 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu da içeriyor.