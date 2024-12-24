Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'tan üst üste 3. galibiyet!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'i 114-101 mağlup etti.
NBA'e 14 maçla devam edildi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 114-101 yendi.
Rockets'ın Hornets'a konuk olduğu mücadelede yaklaşık 27 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 1 blokla oynadı.
Art arda 3 olmak üzere 20. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jabari Smith Jr 21 sayı, 11 ribaunt ve Fred VanVleet 20 sayı, 5 ribaunt, 6 asist üretti.
Hornets'ta Miles Bridges'ın 24 ve LaMelo Ball'un 23 sayısı sezonun 22. mağlubiyetini önleyemedi.
THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET
Oklahoma City Thunder, sahasında Washington Wizards'ı 123-105 yenerek peş peşe 8, bu sezon 23. galibiyetine ulaştı.
Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 41 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.
Wizards'ta Jordan Poole'un 31 sayı, 7 asistlik performansı, sezonun 23. yenilgisini engelleyemedi.
SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 111-106
Orlando Magic-Boston Celtics: 108-104
Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 124-113
Charlotte Hornets-Houston Rockets: 101-114
New York Knicks-Toronto Raptors: 139-125
Miami Heat-Brooklyn Nets: 110-95
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 117-104
Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 123-105
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 110-114
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 91-112
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 132-108
Golden State Warriors-Indiana Pacers: 105-111
Denver Nuggets-Phoenix Suns: 117-90
Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 114-117
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