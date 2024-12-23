Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double'ı ile kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli yıldız Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Houston Rockets, Toronto Raptors'u 114-110 mağlup etti.

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double'ı ile kazandı!
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Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:41

NBA'e 3 maçla devam edildi. 

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 114-110 mağlup etti.

Rockets'ın Raptors deplasmanında kazandığı karşılaşmada yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen, 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı.

Sezonun 19. galibiyetini alan Rockets'ta Dillon Brooks 27, Jalen Green 22 sayı üretti.

Üst üste 7 olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Ja'Kobe Walter 27, Ochai Agbaji ve Chris Boucher 15'er sayı kaydetti.

JOKIC'TEN TRIPLE-DOUBLE

Denver Nuggets, New Orleans Pelicans deplasmanında 132-129 galip geldi.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 27 ve Russell Westbrook 21 sayıyla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Jordan Hawkins 25 ve CJ McCollum 24 sayı attı.

Günün diğer maçında ise Indiana Pacers, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-95'lik skorla geçti.


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #toronto raptors #nba

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