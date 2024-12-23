Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double'ı ile kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli yıldız Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Houston Rockets, Toronto Raptors'u 114-110 mağlup etti.
NBA'e 3 maçla devam edildi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 114-110 mağlup etti.
Rockets'ın Raptors deplasmanında kazandığı karşılaşmada yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen, 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı.
Sezonun 19. galibiyetini alan Rockets'ta Dillon Brooks 27, Jalen Green 22 sayı üretti.
Üst üste 7 olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Ja'Kobe Walter 27, Ochai Agbaji ve Chris Boucher 15'er sayı kaydetti.
JOKIC'TEN TRIPLE-DOUBLE
Denver Nuggets, New Orleans Pelicans deplasmanında 132-129 galip geldi.
Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 27 ve Russell Westbrook 21 sayıyla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı.
Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Jordan Hawkins 25 ve CJ McCollum 24 sayı attı.
Günün diğer maçında ise Indiana Pacers, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-95'lik skorla geçti.
Spor Haberleri
- Paulo Dybala'dan Roma kararı!
- Keita Balde'nin eski eşinden skandal Wanda Nara itirafı!
- Türkiye’yi bisiklet turnuvalarında temsil edecekler
- Beşiktaş'tan UEFA'ya Twente maçı başvurusu!
- Mohamed Salah'tan sözleşme açıklaması!
- Serdal Adalı transfer planını anlattı!
- PSG, Lens'i penaltılarda eledi!
- Juventus 4 maçlık kazanamama serisini bitirdi!
- Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis etkili oldu
- Houston Rockets, Alperen Şengün ile kazandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- Evini kiraya verecekler için geri sayım
- Fidan ve Colani yeni dönemi açıkladı
- Bombacı Mülayim neden tutuklandı
- 'Çocukları diri diri yakıyor; Filistin'e özgürlük'
- Mis kokulu portakallı kurabiye tarifi
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?