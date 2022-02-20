Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan VAR hakemlerine tepki
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, takımının Çaykur Rizespor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nde (VAR) görev yapan hakemlere büyük tepki gösterdi.
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"Artık bıçak kemiğe dayandı, yeter" diyerek Altay'a karşı haksızlıklar yapıldığını kaydeden Ekmekçioğlu, şunları söyledi:
"Tüm iyi niyetimizle bakmaya çalışmamıza rağmen ortada bir kasıt olduğunu görüyoruz. Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında Fabricio'nun ceza sahasındaki karambolde Zeki Yıldırım'a yaptığı hareket net penaltı. Bu kez de Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında Martin Rodriguez'in çalımında Beşktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki haftada iki pozisyonu da tribünden net gördük, geçen hafta yayıncı kuruluştaki programda Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Fabricio'nun hareketinin tartışmasız penaltı olduğunu ifade etti. VAR zaten böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR'ın devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi. Diğer yandan hakem Volkan Bayarslan'ın böylesine önemli bir karar için izlemeye bile gitmemesini hiçbir mantık kabul edemez. Benzer durum Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Rosier'in Naderi'ye ceza sahasında yaptığı harekette de yaşandı. Bazı pozisyonlar tartışılabilir. Ancak tüm Türkiye aynı kararda birleşiyorsa artık bunun farklı bir yorumu olamaz. En çok üzüldüğümüz konu ise net olan her hatalı kararın aleyhimize verilmesi."
İlgili Haberler
- Yeni Malatyaspor'un futbolcu hocası Adem Büyük, kendisini oyuna aldı
- Yeni Malatyasporlu futbolculardan protesto
- Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı
- Özgürlük Konvoyu protestosunda 100'den fazla gözaltı
- Ticaret Bakanlığı'ndan KDV indirimi açıklaması
- İttifaklar arasında büyük fark
- Hong Kong'da liderlik seçimini ertelendi
- Hakkı Bulut, evine giren hırsızlardan şikayetçi olmadı
- Kemerin içinden kılıç çıktı
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...