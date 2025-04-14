Altay Bayındır'ın performansı İngiltere'de gündem oldu!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:41

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:42

Avrupa Ligi'nde Lyon'a karşı oynanan çeyrek final maçında Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Onana'nın kötü performansı sonrası Premier Lig'de oynanan Newcastle United maçında formayı Altay Bayındır'a verdi.

Manchester United'a transfer olduğundan bu yana ilk kez bir Premier Lig maçında boy gösteren Altay Bayındır'ın performansı da beklentileri karşılamadı.

27 yaşındaki kaleci bir pozisyonda topu uzaklaştırmak isterken pası kısa kaldı. Araya giren Joelinton müsait durumdaki Guimaraes'e verdi ve Brezilyalı yıldız maçın son golüne imza attı. Newcastle United sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Manchester United'ın efsane futbolcularından Roy Keane karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada golle ilgili olarak konuştu. Keane, Altay'ın çok riskli bir pas denediğini ve bunun bedelini ödediğini belirtti.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altay Bayındır, "Bu kulüpte PL'deki ilk maçıma çıkmaktan onur duyuyorum. İstediğimiz sonuç olmasa da zorlamaya, mücadeleye devam edeceğim. Daha güçlü geri döneceğiz, inanmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'ın paylaşımına olumlu ve olumsuz sayıda birçok yorum geldi. Öte yandan deneyimli kaleci, Premier Lig'de 2003-2004 sezonundan sonra bir ilki başardı.

NTV Spor'un Opta'dan aktardığı veriye göre, Altay Bayındır karşılaşmada 57 pas denedi. Bu rakam, 2003-04'ten beri Premier Lig'deki ilk maçlarında bir kaleci tarafından kaydedilen en fazla pas. Ancak, bu pas denemelerinin sadece 27'si başarılı oldu.