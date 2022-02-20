Beşiktaş - Altay maçına damga vuran pozisyon penaltı mıydı? Hakemler yorumladı
Beşiktaş - Altay maçının duraklama anlarında yaşanan pozisyonun ardından hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararı yerine devam kararı vermişti. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban kritik pozisyonu yorumladı.
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı 1-0 yendi. Siyah-beyazlıların galibiyet hasretini Vida bitirdi. Maça damga vuran an ise duraklama dakikalarında geldi.
90+4. dakikada Altay beraberlik golüne çok yaklaştı. Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan şutunda, Vida'nın ayak koyduğu top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırmaya çalışırken karambol yaşandı. Yaşanan karambolün ardından Altaylı oyuncular, Kerem Kalafat'ın penaltıya sebebiyet verdiğini düşünerek hakeme itirazda bulundu. VAR'da incelenen pozisyonun ardından ofsayt tespit edildiğini ifade eden Volkan Bayarslan, serbest vuruş kararı verdi.
Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban, beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında Altay'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı.
3 hakem de "penaltı değil" kararını doğru buldu.
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