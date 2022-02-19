Beşiktaş Altay maçında tartışılan pozisyon maça damga vurdu

19 Şubat 2022 Cumartesi, 22:01

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’ın Altay’ı sahasında 1-0 mağlup ettiği maçta son dakikada tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı.

Altay’ın beraberlik golü için uğraştığı son atakta sol kanattan topu alan Leandro Kappel çalımını attı, çaprazdan vuruşunu yaptı ve top direkten döndü. Dönen topu Martin Rodriguez takip etti ve sol çaprazdan içeriye doğru ortasını gönderdi ancak savunma bir kez daha araya girdi.

DAKİKALARCA İNCELENDİ

Yaşanan karambolde Altaylı oyuncular, Kerem’in topa elle müdahale ettiğini belirtti. Uzun süre VAR’dan incelenen pozisyondan sonuç çıkmadı. Elle oynama şüphesiyle dakikalarca üzerinde durulan pozisyonda ‘devam’ kararı verildi. Hakem Volkan Bayarslan kendisine gelen bilgi sonrası pozisyonun devamında ofsayt tespit edildiğine karar verip endirekt serbest vuruş kullanılmasını istedi.

Sosyal medyada da oldukça konuşulan o pozisyona Altay takımı uzun süre itiraz etti ve sportif direktör Tuna Üzümcü, maçın bitiminin ardından hakem Volkan Bayarslan’a yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.