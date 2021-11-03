Altay'da altyapı teknik sorumluluğuna Zafer Bilgetay getirildi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 18:17

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, altyapı teknik sorumluluğuna Zafer Bilgetay'ı getirdi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Bilgetay, Kovid-19 nedeniyle alt yaş gruplarında liglerin ertelenmesinin yetiştirici kimlik taşıyan birçok kulüp için olumsuzluk oluşturduğunu belirtti.

Önceliklerinin oyuncuların eğitim ve gelişimlerindeki kayıpları geri döndürmek olacağını bildiren Bilgetay, şunları kaydetti:

"Profesyonel futbol takım teknik direktörümüz Mustafa Denizli ile koordineli bir çalışma içinde olacağız. Yıllar sonra yollar yeniden kesişti, kaptanlar olarak Mustafa Denizli ile evimiz büyük Altay’da buluştuk. Amacımız yaş gruplarındaki gençlerimizi A Takım seviyesine çıkarmak ve bu sirkülasyonu sürekli kılmak. Altay, Özgür Ekmekçioğlu başkanımızla birlikte Türkiye sathına yayılan örnek bir futbol okulu yapılanması kurdu. 10 binin üzerindeki bu genç futbolcu kaynağını en etkin şekilde kullanmak istiyoruz. Amacımız, gençlerimize üst düzey futbol eğitimi vermek yanında aynı zamanda onlara Altaylılık kültürünü de aşılamak olacak."

Bilgetay, son dönemde Altay altyapısından yetişen Cenk Özkacar, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan ve Cem Özgener gibi genç yeteneklerin ön plana çıktığını belirterek, "Bu sayıyı arttırarak kulübümüzü, milli takımlar ve Gelişim Ligleri’nde en kısa sürede hak ettiği noktaya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde aralıksız 11 sezon Altay'da forma giyen Zafer Bilgetay, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör ve altyapı sorumlusu olarak da görev almıştı.