Unai Emery, New Castle United'ın başına geçmeyeceğini açıkladı
Geçtiğimiz günlerde adı New Castle United'ın yeni oluşumunun başına geçmesiyle anılan Unai Emery, yaptığı açıklama ile Villereal'den ayrılmayacağını açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
Newcastle'ın Emery'e ilgisi olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan 50 yaşındaki teknik adam, "Burada kalmaya karar verdim. Villarreal benim evim ve projeye % 100 inanıyorum. Bu takımda çok mutluyum. Bu projenin bir parçası olmak istiyorum çünkü kulüp ve oyuncular bana çok saygı duyuyorlar. Bu saygı karşılıklı Bu yüzden başkana kaldığımı bildirdim." şeklinde açıklama yaptı.
İspanyol medyasına göre Emery'nin Villarreal'le Temmuz 2023'e kadar sözleşmesi ve 6 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli bulunuyor.
Daha önce üçü Sevilla ile olmak üzere 4 UEFA Avrupa Ligi kazanan Unai Emery, Paris Saint-Germain ile de toplamda 6 kupa kazandı. 2020 senesinde ise Villareal başına geçen İspanyol teknik adam, geçen sezon takımıyla kulüp tarihinin ilk kupası olan Avrupa Ligi'ni kazandı.
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