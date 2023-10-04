Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam
7 Ekim Cumartesi:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman
16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
8 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitigen
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
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