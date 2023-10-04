Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

AA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:52
Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!
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Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitigen

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan


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