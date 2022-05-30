Altay'dan Kazımcan Karataş için transfer açıklaması
Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay, altyapıdan yetişen Kazımcan Karataş'ın transferine dair bir açıklama metni yayımladı.
Süper Lig'e veda eden takımlarından Altay, Kazımcan Karataş'ın transfer durumuna ilişkin açıklama yayımladı.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç sporcumuz Kazımcan Karataş’ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir.
Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir.
Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirtilmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Kazımcan Karataş, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 25 maçta süre aldı. 19 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.
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