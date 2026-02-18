Altekma CEV Erkekler Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Altekma, Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında Romanya'nın SCM Zalau ekibine 3-2 yenildi.
İzmir temsilcisi, altın seti 15-12 kazanarak yarı finale yükseldi.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya), Rafael Gonzalez Tabares (İspanya)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Matthe, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat)
SCM Zalau: Hurt, Cveticanin, Teppan, Cuk, Suarez, Bartha (Maries, De Miranda, Simoes, Platon, Lonescu)
Setler: 25-27, 25-21, 25-19, 23-25, 15-17
Altın set: 15-12
Süre: 133 Dakika