18.02.2026 23:31:00
AA
Altekma CEV Erkekler Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Altekma, Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında karşılaştığı SCM Zalau'yu altın sette mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Altekma, Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında Romanya'nın SCM Zalau ekibine 3-2 yenildi.

İzmir temsilcisi, altın seti 15-12 kazanarak yarı finale yükseldi.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya), Rafael Gonzalez Tabares (İspanya)

​​​​​​​Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Matthe, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat)

SCM Zalau: Hurt, Cveticanin, Teppan, Cuk, Suarez, Bartha (Maries, De Miranda, Simoes, Platon, Lonescu)

Setler: 25-27, 25-21, 25-19, 23-25, 15-17

Altın set: 15-12

Süre: 133 Dakika

İlgili Konular: #İzmir #Altekma #CEV Challenge Kupası

