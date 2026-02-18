Manisa FK'den kendi sahasında müthiş geri dönüş!

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK'nin kendi sahasında oynanan maçta Bandırmaspor, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2 kazandı.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bandırmaspor'un gollerini 25. dakikada Barış Alıcı ve 58. dakikada Joao Amaral kaydetti. Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri ise 60. dakikada Alenis Vargas, 64. dakikada Lois Diony ve 90. dakikada Yassine Benrahou attı.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 37'ye yükseltirken, Bandırmaspor 36 puanda kaldı.

Manisa FK, gelecek hafta Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırmaspor ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.