Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altı gollü maçta kazanan Lyon: Üst üste 4. galibiyet...

Altı gollü maçta kazanan Lyon: Üst üste 4. galibiyet...

4.05.2026 00:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Altı gollü maçta kazanan Lyon: Üst üste 4. galibiyet...

Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Rennes'i 4-2 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 32. hafta maçında Lyon, sahasında Rennes'i ağırladı. Lyon, maçı 4-2'lik skorla kazandı.

Rennes, 6. dakikada Moussa Al Tamari'nin golüyle 1-0 öne geçti. Lyon, Roman Yaremchuk'un 37. dakikada attığı golle 1-1'i buldu. Ev sahibi Lyon, Corentin Tolisso'nun 42. dakikada attığı penaltı golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Rennes, 48. dakikada Esteban Lepaul'un attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Lyon, 52. dakikada Afonso Moreira'nın golüyle maçı 3-2'ye getirdi. Ev sahibi Lyon, 75. dakikada Endrick'in golüyle maçı 4-2 kazandı.

Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Lyon, 60 puana yükseldi. Dört maçlık galibiyet serisi biten Rennes, 56 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Lyon, Toulouse deplasmanına gidecek. Rennes, evinde Paris FC'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #Fransa Ligue 1 #rennes #Olympique Lyon

İlgili Haberler

Tottenham'dan altın değerinde üç puan! Üst üste ikinci galibiyet...
Tottenham'dan altın değerinde üç puan! Üst üste ikinci galibiyet... Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'da şampiyon Inter: Hakan Çalhanoğlu ikinci kez mutlu sona ulaştı!
İtalya Serie A'da şampiyon Inter: Hakan Çalhanoğlu ikinci kez mutlu sona ulaştı! Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Parma'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Süper Lig'de son iki hafta... İşte kümede kalma yarışında son durum!
Süper Lig'de son iki hafta... İşte kümede kalma yarışında son durum! Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma yarışında kritik dört karşılaşma oynandı. İşte Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala küme düşme hattında son durum...