Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tottenham'dan altın değerinde üç puan! Üst üste ikinci galibiyet...

Tottenham'dan altın değerinde üç puan! Üst üste ikinci galibiyet...

3.05.2026 23:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tottenham'dan altın değerinde üç puan! Üst üste ikinci galibiyet...

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Tottenham, Villa Park'taki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Conor Gallagher ve 25. dakikada Richarlison attı. Aston Villa'nın tek golünü 90+5. dakikada Emiliano Buendia kaydetti.

Image

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Premier Lig'de arka arkaya ikinci galibiyetini elde eden Tottenham, 37 puana yükseldi. Tottenham, 36 puanlı West Ham United United'ı geçerek küme düşme hattının üzerine çıktı. Aston Villa ise 58 puanda kaldı.

Premier Lig'in gelecek haftasında Tottenham, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak. Aston Villa, Burnley deplasmanına gidecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Aston Villa, perşembe günü yarı final rövanş maçında sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Aston Villa, Nottingham Forest karşısında deplasmandaki ilk maçı 1-0'lık skorla kaybetmişti.

İlgili Konular: #premier lig #Aston Villa #tottenham

İlgili Haberler

Fatih Karagümrük'ten Gençlerbirliği'ne ağır darbe!
Fatih Karagümrük'ten Gençlerbirliği'ne ağır darbe! Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi!
Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi! Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de son iki hafta... İşte kümede kalma yarışında son durum!
Süper Lig'de son iki hafta... İşte kümede kalma yarışında son durum! Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma yarışında kritik dört karşılaşma oynandı. İşte Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala küme düşme hattında son durum...