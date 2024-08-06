Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu.
Milliler yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları yarı final maçına 8 Ağustos Perşembe günü çıkacak. Turu geçen taraf, finalde Brezilya-ABD karşılaşmasının galibiyle altın madalya için mücadele edecek.
GRUPTA MAĞLUP OLMUŞLARDI
Ay-yıldızlılar, 18 Mayıs'ta oynanan Milletler Ligi maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu. Filenin Sultanları, 2023 Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken çeyrek finalde karşılaştığı maçta ise İtalya'yı 3-0 mağlup etmişti.
Paris 2024'te C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup edip İtalya'ya yenildi.
Öte yandan İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni de mağlup ederek üçte üç yaptı.
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