Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 23:42
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu.

Milliler yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları yarı final maçına 8 Ağustos Perşembe günü çıkacak. Turu geçen taraf, finalde Brezilya-ABD karşılaşmasının galibiyle altın madalya için mücadele edecek.

GRUPTA MAĞLUP OLMUŞLARDI

Ay-yıldızlılar, 18 Mayıs'ta oynanan Milletler Ligi maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu. Filenin Sultanları, 2023 Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken çeyrek finalde karşılaştığı maçta ise İtalya'yı 3-0 mağlup etmişti.

Paris 2024'te C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup edip İtalya'ya yenildi.

Öte yandan İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni de mağlup ederek üçte üç yaptı.


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