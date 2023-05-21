Arda Turan ilk galibiyetini aldı! Eyüpspor play-off'lara kaldı

Yayınlanma: 21.05.2023 - 19:26

Güncelleme: 21.05.2023 - 19:26

Eyüpspor, ligde normal sezonu altıncı sırada bitirerek play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı. Eflatun-sarılı takım, play-off'ta Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Bu arada Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetimindeki 5. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Öte yandan, teknik direktörler Fatih Terim ve Yılmaz Vural ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira da maçı statta izledi.