Altınordu'dan 100. yıla özel Gazi Mustafa Kemal Atatürk forması
TFF 2. Lig ekibi Altınordu, cumhuriyetin ve kulübün 100. yılına özel bir forma üretildiğini duyurdu. İzmir ekibinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk silueti bulunduran forması beğeni ile karşılandı.
İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, 100'üncü yılına adım atacağı yeni sezon öncesi tasarlanan Atatürk temalı formasıyla alkış topladı. İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'ndan esinlenerek yapılan beyaz forma büyük beğeni kazandı. Formanın göğüs bölümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri" emrini verdiği anı betimleyen heykelin görüntüsü yer aldı.
SATIŞA ÇIKACAĞI GÜN MERAKLA BEKLENİYOR
Kırmızı-lacivertli kulüpten, "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe" başlığıyla yapılan açıklamada, "Deplasman formamızda her zaman fikirlerini benimseyip, gelecek nesillere aktardığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağımıza temsilen silüet yer almakta" ifadelerine yer verildi.
Pek çok futbolsever sosyal medyada büyük ilgi çeken Altınordu'nun bu anlamlı formasının satışa çıkacağı günü iple çektiklerini dile getirdi.
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