Erzurumspor'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel forma!
TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor FK, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yılına özel forma üretildiğini duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin, 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.
Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.
CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL FORMA
"Cumhuriyet", "Palandöken", "Efsane Çubuklu" ve "Gökyüzü" temalı dört farklı forma seçeneklerinin sunulduğu paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum’umuzun futboldaki temsilcisi Erzurumspor’umuzun 'Cumhuriyet' temalı kırmızı forması ve diğer formalarımız Erzurumspor sevdalılarına ve Türk futboluna armağan olsun" denildi.
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