Altınordu'dan Kocaelispor karşısında müthiş geri dönüş!
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, Kocaelispor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, Altınordu forması ile çıktığı son maçta galibiyet golünü getiren isim oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altınordu 3-2 kazandı.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Ahmet Dereli (Penaltıdan), 69. Dakikada Kürşad Sürmeli ve 74. dakikada Burak İnce kaydederken, Kocaelispor'un gollerini 16. dakikada Diop ve 22. dakikada Pereira kaydetti.
Devre arasında sözleşme imzaladığı Almanya Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e gidecek olan Burak İnce, attığı galibiyet golü ile takımındaki son maçını golle bitirmiş oldu.
Bu sonuçla Altınordu puanını 16'ya çıkartırken, Kocaelispor 23 puanda kaldı.
Altınordu ligin 18. haftasında Balıkesirspor deplasmanına gidecek, Kocaelispor ise Eyüpspor'u konuk edecek.
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