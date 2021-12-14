Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Maccabi Playtika'yı yendi, art arda 3.galibiyet geldi

14 Aralık 2021 Salı, 22:46

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 15.haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 90-79 mağlup etti.

Deplasman ekibi genel alışkanlığı üzerine maça da çok az sayıda pas yaptığı hücumlarla başladı. 3.dakika 11-5’lik Maccabi üstünlüğü ile geçilen karşılaşmada, Fenerbahçe Beko ne zaman potaya giderse daha etkili oldu. Hücum ribaundlarında periyot boyunca üstünlük kuran taraf Maccabi oldu. Booker’ın 2 üçlükten yararlanamadığı sekansta Pierria Henry, son maçlarda süren agresifliğini yavaş yavaş sahaya koymaya başladı. Sertleşen savunmayla 7.dakikada sarı-lacivertliler 16-13 öne geçmiş oldu. 3 dakika kala oyuna giren Polonara, bir üçlük ve bir de pota altı isabetiyle skoru 21-15 yaptı ve İsrail ekibine molayı aldırdı.Devin Booker 9 sayı ile skorda öne çıkan isim olurken periyot da 23-18 Fenerbahçe lehine sonuçlandı.

2. periyota Nando de Colo’nun 5 sayısıyla etkili başlayan Fenerbahçe Beko’ya karşı Maccabi’de Derrick Williams, oyunu forse etmeye çalıştı.Geçiş oyunu ve tempolu set hücumlarında periyot boyunca verim alan sarı-lacivertliler bunun tersi durumlarda oyunda sıkıştı. Genel olarak dengede giden periyot sonucunda Fenerbahçe Beko üstünlüğünü korudu ve 42-37’lik skorla devreye girildi.

İkinci devrenin başıyla beraber Fenerbahçe’de hücumun daha akışkan bir hale geldiği görüşürken, asist üzerinden gelen üçlükler ile fark açıldı. Önce Pierria Henry, sonrasında Pierre buldukları üçlükler ile skoru 50-39’a getirdiler ve deplasman ekibine molayı aldırdılar.3.periyodun bitimine 5 dakika kala 12 top kaybeden Maccabi’ye bunlardan 18 sayı bularak karşılık verdi. Periyot bitimine 3 dakika kala 50 sayıda tıkanıp kalan sarı-lacivertliler, kalan Booker ve Pierria Henry’den art arda üçlükler buldu. Sonrasında Henry’nin bir de basket faul bulmasıylafark bi anda 16 sayıya çıktı. Periyodu Guduric ve Polonara’nın sayıları ile kapatan Fenerbahçe farkı neredeyse 20’ye çıkardı.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf Maccabi oldu. Hücumdaki verimliliklerinin artması ve Fenerbahçe’nin yanlış tercihlerle sendelediği periyot başlangıcında Maccabi 19 sayıyı eritmeye başladı. Fark bir ara sekiz sayıya kadar inmesine rağmen Nando De Colo’nun etkili oynadığı son çeyrek farkı yeniden açmaya yetti. Son çeyrekte rakibinden 28 sayı yiyen Fenerbahçe Beko 20 sayı atarak maçı 90-79 skorla kazanmayı başardı.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf Maccabi Playtika Tel Aviv oldu. Etkili hücumlarıyla bir anda 19 sayıyı eritmeye başladı. Fark bir ara sekiz sayıya kadar inince panik olunsa da Nando De Colo’nun etkili oynadığı son çeyrek farkı yeniden açmaya yetti. Son çeyrekte rakibinden 28 sayı yiyen Fenerbahçe Beko 20 sayı atarak maçı 90-79 skorla kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler böylece Euroleague'de art arda üçüncü, toplamda 6. galibiyetini almış oldu.



