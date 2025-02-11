Fenerbahçe'de Gabriel Souza da Silva transferi iptal: Sebebi belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Gabriel Souza da Silva'nın transferinin iptal olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Gabriel Souza da Silva transferi iptal: Sebebi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:39

Fenerbahçe, Gabriel Souza da Silva'nın transferini iptal etti!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilierin transferi için anlaşmaya vardığı Gabriel Souza da Silva'nın sağ bacağında sakatlık tespit edildi.

AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Gabriel Souza'nın ameliyat olması gerektiği anlaşıldı. Oyuncunun ameliyat olması gerektiği ve bu nedenlye 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı.

Fenerbahçe, sağlık kontrolünü geçemediği için bu transferi iptal etme kararı aldı.

GABRIEL SOUZA DA SİLVA KİMDİR?

1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.


Etiketler: #Gabriel Souza da Silva #fenerbahçe #transfer

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