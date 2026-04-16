Alvaro Arbeloa'dan ayrılık sorusuna yanıt: 'Kulübün kararına saygı duyacağım'

16.04.2026 09:51:00
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Bayern Münih maçı sonrası geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'de Xabi Alonso sonrası göreve gelen Alvaro Arbeloa, Bayern Münih'e elendikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrası geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi. 

Maçı değerlendiren Arbelo "Bu şekilde kaybettiğimiz için kahrolduk. Bayern Münih'i tebrik ediyoruz ama başka bir şekilde kaybetseydik daha iyi olurdu. Bu mağlubiyet benim suçumdu. Oyuncularımla gurur duyuyorum, kupa için her şeylerini ortaya koydular ve sonuna kadar savaştılar" dedi.

Karşılaşmayla ilgili sözlerine devam eden 43 yaşındaki teknik adam "Böyle çılgın bir maç için plan yaptım mı? Buraya gelip kazanmak için plan yaptık. Evet, agresif olmayı ve tüm gücümüzle gitmeyi kararlaştırdık. Futbolda, eline geçen fırsatları değerlendirmen gerekir. Bu kadar çok fırsatı kaçırmamız üzücü. Maça yeniden başlasak, bu 11'i tekrar sahaya sürerdim" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Basın toplantısında geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Arbeloa, "Geleceğimle ilgili endişelenmiyorum. Kulüp ne karar verirse kabul edeceğim. Üzgünüm ama bu benim için değil, oyuncular, kulüp ve taraftarlar için üzgünüm. Takımın maçları kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Ben sadece Real Madrid'in kazanmasını istiyorum, teknik direktörleri kim olursa olsun. Kulübün kararına saygı duyacağım" şeklinde konuştu.

