Arda Güler'den Real Madrid tarihine geçen gol!

15.04.2026 22:34:00
Cumhuriyet Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşan Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, tarihi bir gole imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Bayern Münih sahasında Real Madrid'i konuk etti. 

İspanyol devi, henüz 35. saniyede öne geçti. Manuel Neuer'in pas hatasında araya giren milli yıldız Arda Güler, sol iç kulvarda kazandığı topa sol ayağıyla gelişine vurdu. Genç futbolcunun şutunda meşin yuvarlak boş kaleye giderek ağlarla buluştu.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.

ARDA GÜLER'DEN BİR GOL DAHA

Ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Arda Güler sol ayağıyla kaleye vurdu, barajı aşan top yakın köşeden doksana gitti.

İlgili Haberler

İngiltere'den Jose Mourinho iddiası: Yeni takımını duyurdular!
İngiltere'den Jose Mourinho iddiası: Yeni takımını duyurdular! İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgilendiği iddia edildi.
Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!
Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.
Türk Telekom'dan 6 maçlık galibiyet serisi!
Türk Telekom'dan 6 maçlık galibiyet serisi! Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta erteleme maçında kendi evinde ağırladığı Safiport Erokspor'u 93-84 mağlup etti.