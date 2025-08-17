Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alvaro Morata yeni kulübü Como ile ilk maçına çıktı!

Alvaro Morata yeni kulübü Como ile ilk maçına çıktı!

17.08.2025 14:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alvaro Morata yeni kulübü Como ile ilk maçına çıktı!

Süper Lig ekibi Galatasaray ile yollarını ayırarak Como'ya transfer olan İspanyol oyuncu Alvaro Morata, İtalyan kulüpteki ilk maçını oynadı.

Galatasaray'dan ayrılarak Como'ya transfer olan Alvaro Morata, yeni takımındaki ilk maçına çıktı.

İtalya Kupası 1. turunda Serie B ekibi Südtirol'u ağırlayan Como, rakibini 3-1 mağlup ederek tur atladı.

3 DAKİKADA 3 GOL

Giuseppe Sinigaglia Stadı'ndaki karşılaşmada Südtirol, 13. dakikada Casiraghi'nin penaltısıyla öne geçti. Ev sahibi Como ise 39. ve 40. dakikalarda Douvikas, 42. dakikada Da Cunha ile bulduğu gollerle 3 dakikada skoru lehine çevirdi ve sahadan galip ayrıldı.

Image

MORATA 66'DA OYUNA GİRDİ

Yeni transfer Alvaro Morata, 66. dakikada Douvikas'ın yerine oyuna dahil oldu. Taraftarlar, yıldız oyuncuyu Como formasıyla ilk kez sahada izleme fırsatı buldu.

FABREGAS: "ASLINDA OYNAMAYACAKTI"

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Cesc Fabregas, Morata hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İspanyol çalıştırıcı, "Aslında oynamamasını planlıyorduk ama kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Biraz ağırdan almak istiyorduk fakat beni sahaya çıkması için ikna etti. Sonrasında nasıl bir performans sergileyeceğini göreceğiz" dedi.

İlgili Konular: #transfer #Alvaro Morata #Como

İlgili Haberler

Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum! 'Temiz olduğunu iddia edemem'
Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum! 'Temiz olduğunu iddia edemem' Galatasaray - Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban yorumladı
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan flaş Ederson kararı!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan flaş Ederson kararı! Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray'a transfer görüşmeleri nedeniyle Wolves maçı kadrosuna alınmadı.
Naz Aydemir Akyol'dan Galatasaray açıklaması!
Naz Aydemir Akyol'dan Galatasaray açıklaması! Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin'in yeni oyuncusu Naz Aydemir Akyol, katıldığı bir televizyon programında görüşlerini aktardı.