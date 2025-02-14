Alvaro Morata'dan taraftara mesaj
Alvaro Morata, sosyal medya hesabından "Taraftarlarımıza gelip bizi destekledikleri için teşekkür ederiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Morata, sosyal medya hesabından, "Taraftarlarımıza gelip bizi destekledikleri için teşekkür ederiz" paylaşımı yaptı.
İspanyol golcünün bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.
Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #taraftar
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