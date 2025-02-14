Alvaro Morata'dan taraftara mesaj

Alvaro Morata, sosyal medya hesabından "Taraftarlarımıza gelip bizi destekledikleri için teşekkür ederiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Alvaro Morata'dan taraftara mesaj
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:08

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Morata, sosyal medya hesabından, "Taraftarlarımıza gelip bizi destekledikleri için teşekkür ederiz" paylaşımı yaptı.

İspanyol golcünün bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.


Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #taraftar

İlgili Haberler

Morata ilk golünü attı: Galatasaray, Boluspor'u 4 golle geçti!

Morata ilk golünü attı: Galatasaray, Boluspor'u 4 golle geçti!
Alvaro Morata Galatasaray'da siftahı yaptı!

Alvaro Morata Galatasaray'da siftahı yaptı!
İspanya'da gündem Alvaro Morata transferi!

İspanya'da gündem Alvaro Morata transferi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler