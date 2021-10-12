Amazon, Wayne Rooney'in hayatını belgeselleştiriyor
Teknoloji şirketi Amazon, 2022 yılına kadar İngiltere futbolunun efsanelerinden Wayne Rooney belgeselinin yayınlanacağını duyurdu.
Teknoloji şirketi Amazon, İngiltere futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney'in hayatını belgeselleştiriyor.
İngiltere'nin tüm zamanların rekorunu kıran golcü oyuncusu, 2022'nin başlarında Amazon Prime'da gösterilecek 'Rooney'de rol alıyor.
Belgeselde, Wayne Rooney, kariyerinin en önemli anlarından bazılarında düşüncelerine dair bir fikir verecek ve başka bir belgeselde de akıl sağlığı konu olacak.
Gösterinin Londra'daki açılışında Rooney, "Dürüst olmak ve hayatımda olan her şeye dokunmak istedim, ki bu önemli" dedi. "Bunu yaparsam ve dürüst olmazsam ya da bazı şeyler hakkında konuşmazsam gerçek olmazdı, bu yüzden dışarı çıkmam ve insanların beni ve ailemi tasvir edilen şey değil, olduğumuz kişi olarak görmeleriyle ilgiliydi." ifadelerini kullandı.
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