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Amed Sportif Faaliyetler, Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı!

Amed Sportif Faaliyetler, Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı!

8.07.2026 20:58:00
Güncellenme:
AA
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Amed Sportif Faaliyetler, Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı!

Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, 20 yaşındaki Gineli futbolcu Amadou Cisse'yi renklerine bağladı.
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Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında RC Strasbourg Alsace forması giyen 20 yaşındaki Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ÜÇ YILLIK İMZA

Açıklamada, Amadou Cisse'nin düzenlenen imza töreniyle kendisini 3 yıllığına Amed Sportif Faaliyetler'e bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Amadou Cisse'ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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