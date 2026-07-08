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Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı! Sözleşme ayrıntıları belli oldu...

Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı! Sözleşme ayrıntıları belli oldu...

8.07.2026 20:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı! Sözleşme ayrıntıları belli oldu...

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
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Beşiktaş, kaleci Doğan Alemdar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-2030 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Kayserispor'da başlayan Doğan Alemdar, 2021'de Fransa temsilcisi Rennes'e transfer oldu. Fransa'nın Troyes takımında da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisini, geçen sezon başında Başakşehir kadrosuna kattı.

Doğan Alemdar, geçen sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.

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