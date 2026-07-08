Trabzonspor Aral Şimşir transferini resmen duyurdu! İşte sözleşme ayrıntıları...

Trabzonspor, son olarak Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i transfer ettiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, transferi KAP'a bildirirken Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Açıklamaya göre Trabzonspor, Midtjylland'a 13 milyon Euro bonservis bedelini 7 taksit halinde ödeyecek. Aral Şimşir ise 4 yıllık sözleşme kapsamında yıllık 2 milyon Euro maaş alacak.

Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 13.000.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

Sol kanatta görev yapan Aral Şimşir, profesyonel kariyerine 2019-20 sezonunda Midtjylland U19 takımında başladı. 2022 yılında gelişimini sürdürmesi adına Norveç ekipleri Jerv ve Lilleström'e kiralanan genç futbolcu, 2022-23 sezonuyla birlikte Midtjylland'ın A takımında düzenli olarak forma giymeye başladı.

Geride kalan sezonda Danimarka ekibiyle 52 resmi maça çıkan Şimşir, 12 gol atıp 21 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi.