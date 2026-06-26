Real Madrid'de Dani Ceballos ile yollar ayrıldı!

Real Madrid, Dani Ceballos ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

İspanyol devi tarafından yapılan açıklamada, kulüp ile Dani Ceballos'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı duyuruldu.

16 KUPA ZAFERİ

Yedi sezon boyunca A takım formasıyla 215 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu süreçte 16 kupa kazandı.

Ceballos, Real Madrid kariyerinde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

REAL MADRID'DEN VEDA MESAJI

Real Madrid, veda mesajında Dani Ceballos'a kulübe verdiği emek, bağlılık ve forma için gösterdiği özveri nedeniyle teşekkür ederken, deneyimli futbolcu ile ailesine kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diledi.

Eflatun-beyazlı kulüp ayrıca, "Real Madrid onun evi olmaya her zaman devam edecek" ifadelerine yer verdi.