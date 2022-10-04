Ameliyat edilen Mesut Özil, İngiltere'de gündem oldu!

04 Ekim 2022 Salı, 18:08

Futbol kariyerine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de devam eden Mesut Özil sırtından bir ameliyat geçirdi. Özil'in sağlık durumu İngiliz basınında da yer buldu.

MESUT ÖZİL İNGİLTERE'DE HABER OLDU

Daily Mirror’da yer alan haberde 33 yaşındaki futbolcunun açıklamalarına yer verilirken, "Özil sonunda sırtından yaşadığı probleme çare buldu. Ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu" denildi.

2018'den bu yana 31 maç kaçırdığı hatırlatılan Özil'in Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Başakşehir kariyerinin ise iyi başlamadığına dikkat çekildi.

"BAŞAKŞEHİR KARİYERİ KABUS GİBİ BAŞLADI"

Haberde eşi ve eski Türkiye güzeli Amine Gülşe ile birlikte ikinci çocuklarına kavuştuğu hatırlatılan Özil için, "Mesut Özil'in Başakşehir kariyeri kabus gibi başladı" ifadelerine yer verildi. Özil, Başakşehir'de 4 maçta 67 dakika süre aldı ve skor üretemedi.