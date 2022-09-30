Mesut Özil'den sakatlığıyla ilgili açıklama

30 Eylül 2022 Cuma, 16:49

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özil yaptığı açıklamada, sakatlığı sebebiyle bir süre daha sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Özil, "Ne yazık ki bir süre daha oynayamayacağım. Bu hafta sonunda sırt ağrılarım nedeniyle ameliyat olacağım. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkmak için her şeyi yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Başakşehir formasıyla sadece 3 maçta forma giyebildi ve yalnızca 21 dakika saha kaldı.