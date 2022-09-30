Mesut Özil'den sakatlığıyla ilgili açıklama

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, kişisel sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 16:49
Mesut Özil'den sakatlığıyla ilgili açıklama
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özil yaptığı açıklamada, sakatlığı sebebiyle bir süre daha sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Özil, "Ne yazık ki bir süre daha oynayamayacağım. Bu hafta sonunda sırt ağrılarım nedeniyle ameliyat olacağım. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkmak için her şeyi yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Başakşehir formasıyla sadece 3 maçta forma giyebildi ve yalnızca 21 dakika saha kaldı.


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