Milli takım Malta maçına hazır: 'Tırnaklarımızla kazıya kazıya buraya geldik'

Ay-yıldızlı takım, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yarın Malta ile ilk maçına çıkacak. Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre millilerde teknik direktör Necla Güngör Kıragası ile takım kaptanları Selda Akgöz ve Ebru Topçu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Malta'yı iyi analiz ettiklerini belirten ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, "Kemik kadrolarına genç oyuncu takviyesi yapabilen, belli bir oyun şablonu olan ve İtalya ile İngiltere gibi ülkelerde seviyesi yüksek liglerde oynayan oyunculara sahipler. Biz de buna göre tüm planlamamızı yaptık. Taraftarlarımızın da desteğiyle yarın akşam sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Necla Güngör Kıragası, kamp boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

"TIRNAKLARIMIZLA KAZIYA KAZIYA BURAYA GELDİK"

Takım kaptanlarından Selda Akgöz ise 2027 Dünya Kupası yolunda tüm takımın kenetlendiğini vurgulayarak, "Kelimenin tam anlamıyla bizler tırnaklarımızla kazıya kazıya buraya geldik ve burada durma niyetinde de değiliz. Tüm dünyaya gelişim gösterdiğimizi izlettirdik. Şimdi yukarı çıkmak istiyoruz. Uzun bir kamp dönemi oldu ama gerçekten çok iyi çalıştık. Takımda çok iyi bir aile ortamı var. Arkadaşlık gerçekten üst düzeyde. Böylesine güzel bir takımın kaptanlığını yaptığım için çok gururluyum. Malta ve Kuzey İrlanda maçlarına hem sahada hem de taktiksel olarak iyi hazırlandık. Yarın taraftarlarımızın da desteğiyle tüm bu emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Milli takımın diğer kaptanı Ebru Topçu da ay-yıldızlı ekip olarak kenetlendiklerini anlatarak, "Uzun süren kampımızda gerçekten çok çalıştık. Malta, Kuzey İrlanda ve İsviçre ile oynayacağımız maçlara çok odaklandık. Rakiplerimizi hocalarımızla birlikte sürekli analiz ettik. Kendimizi geliştirmek için gerçekten çok ter döktük. Şimdi sahada konuşmanın zamanı geldi. Yarın akşam Pendik Stadı'nda inşallah taraftarlarımızın da desteğiyle sahadan galip ayrılan taraf biz oluruz. Yakaladığımız gelişimi, ileriye doğru taşımak istiyoruz. Taraftarlarımız lütfen bizi bu maçta yalnız bırakmasın. Onlarla birlikte gerçekten biz çok daha güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu.