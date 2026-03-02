Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 22:40:00
UEFA'dan Tottenham'a 'Nazi selamı' cezası!

UEFA, Tottenham taraftarlarının yaptığı "Nazi selamı" nedeniyle İngiliz ekibine ceza verildiğini duyurdu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta taraftarlarının yaptığı "Nazi selamı" nedeniyle İngiliz ekibi Tottenham'a para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiliz ekibine, taraftarlarının "ırkçı ve ayrımcı" davranışları nedeniyle 30 bin Euro ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 2 bin 250 Euro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Tottenham taraftarlarına deplasmanda bir maç bilet satışı yasağı getirildiği ancak bu yasağın bir yıllık süreyle askıya alındığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Tottenham'ın Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta bazı İngiliz taraftarları, Alman taraftarlarına yönelik "Nazi selamı" hareketi yapmıştı.

İngiliz kulübü, yaptığı açıklamada, ırkçı hareketlerde bulunan üç kişinin süresiz olarak men cezası aldığını duyurmuştu.

