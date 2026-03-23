Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.03.2026 17:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ameliyata alınmıştı: Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Liverpool maçında sakatlanan Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in sağlık durumuna dair bir açıklama yayımladı.

Galatasaray, ameliyat olan Victor Osimhen için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

Sakatlık anını ülkesi Nijerya'da anlatan Osimhen, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmişti:

"Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum. Elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı."

Yıldız golcü ayrıca Liverpoollu futbolcuların maç sonrası kendisiyle iletişime geçtiğini ve Ibrahima Konate'nin de kendisine mesaj atarak yaşanan pozisyonda kötü niyetinin olmadığını ilettiğini söylemişti.

FORMASINDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Osimhen, sakatlığının yaklaşık 5-6 hafta süreceğini ifade ederken, tedavi sürecine göre dönüş tarihinin netleşeceği belirtildi.

Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarının yanı sıra Kocaelispor ile iç sahada oynanacak karşılaşmayı kaçırması bekleniyor. Nijeryalı yıldızın ayrıca Gençlerbirliği ile hem lig hem de kupa maçlarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

26 MAÇTA 26 GOLE KATKI

26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı ve 19 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #galatasaray #ameliyat #victor osimhen

