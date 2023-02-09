Malatya'daki ampute futbolculardan kötü haber

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan 4 futbolcunun, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 22:44
Malatya'daki ampute futbolculardan kötü haber
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcunun, depremde hayatını kaybettiği açıklandı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan enkaz altında kalan Mehdi, Hamed, Muhammed Rıza (İran) ve Elvis'in (Kamerun) vefat haberini üzülerek öğrenmiş durumdayız. Sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Malatya Büyükkşehir Belediyesi camiasına ve ampute futbol camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Ampute Futbol Milli Takımı Malatya kahramanmaraş deprem

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