Malatya'daki ampute futbolculardan kötü haber
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan 4 futbolcunun, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcunun, depremde hayatını kaybettiği açıklandı.
Ampute Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan enkaz altında kalan Mehdi, Hamed, Muhammed Rıza (İran) ve Elvis'in (Kamerun) vefat haberini üzülerek öğrenmiş durumdayız. Sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Malatya Büyükkşehir Belediyesi camiasına ve ampute futbol camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı