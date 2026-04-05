Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor karşısında hata yapmadı!

Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor karşısında hata yapmadı!

5.04.2026 15:14:00
Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor karşısında hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 85-60 yendi.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-60 mağlup etti.

Salon: ENKA

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar

Aliağa Petkimspor: Whittaker 4, Efianayi 7, Franke 13, Troy Selim Şav 2, Sajus 10, Brown 5, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 8, Yunus Emre Sonsırma 2, Floyd 2

Anadolu Efes : Loyd 26, Weiler-Babb 6, Dessert 7, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 5, Beaubois 2, Şehmus Hazer 11, Smits 4, Dozier 9, Burak Can Yıldızlı 3, Mutaf 4, Jones 1

1.⁠ ⁠Periyot: 13-24

Devre: 28-49

3.⁠ ⁠Periyot: 45-69

İlgili Haberler

Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında kayıp!
Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında kayıp! Anadolu Efes, EuroLeague'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 82-71 mağlup oldu.
Anadolu Efes, TOFAŞ'ı evinde devirdi!
Anadolu Efes, TOFAŞ'ı evinde devirdi! Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında evinde ağırladığı TOFAŞ'ı 92-82 mağlup etti.
Anadolu Efes'ten EuroLeague'de tatsız prova!
Anadolu Efes'ten EuroLeague'de tatsız prova! Anadolu Efes, EuroLeague'in 35. haftasında Maccabi Rapyd Tel Aviv'e 103-89 mağlup oldu.