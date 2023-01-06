Anadolu Efes - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, ligin 17. haftasında Fransız ekip ASVEL'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 17. haftasında bugün Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşılaşacak.
ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Ergin Ataman
Geride kalan 16 karşılaşmada sekizer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrılan Anadolu Efes, ligde 8. sırada bulunuyor. Fransız ekibi ASVEL ise 6 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.
Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem'de oynadığı son maçta Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederken, ardından İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv'e 80-72 yenildi.
ASVEL ise deplasmanda Real Madrid'e 92-73 yenilmesinin ardından iç sahada da Alba Berlin'e 91-79 mağlup oldu ve üst üste 2 maçını kaybetti.
AVRUPA'DA 784. MAÇ
Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 784. maçını yapacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 783 karşılaşmada 446 galibiyet ve 337 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 536. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 535 mücadelenin 289'ini kazandı, 246'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
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