Anadolu Efes - Beşiktaş Icrypex maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyon Anadolu Efes, Antalya'daki hazırlık kampında Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi takımların hazırlık kampları devam ediyor.
Erdem Can yönetimindeki son şampiyon Anadolu Efes, Antalya'daki hazırlık maçında Dusan Alimpijevic'in ekibi Beşiktaş Icrypex ile karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Cosmos Sport Center'da oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hazırlık karşılaşması Sportstv kanalından naklen yayımlanacak.
Anadolu Efes, Antalya'daki hazırlık kampındaki bir diğer maçında 15 Eylül Cuma günü CSKA Moskova ile karşılaşacak.
Beşiktaş Icrypex ise 16 Eylül Cumartesi günü Galatasaray Nef ile kozlarını paylaşacak.
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