Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Ligde geride kalan 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunan Anadolu Efes, Galatasaray yenilgisinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Lacivert-beyazlı takım THY EuroLeague'de de üst üste Panathinaikos ve ALBA Berlin karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 10 maçta 8 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun 7 maçlık galibiyet serisi ise geçen haftaki Beşiktaş Emlakjet deplasmanında son buldu. Sarı-lacivertli takım, THY EuroLeague'de de son 7 maçında 1 kez kazandı.
Taraftarlar arasında oynanan son 10 resmi maçta her iki takım da beşer galibiyet aldı.
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