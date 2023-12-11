Derbi zaferi sonrası Fenerbahçe, nokta atışı isimleri kadrosuna katacak: 2 transfer yolda

Yayınlanma: 11.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2023 - 04:00

Fenerbahçe yönetimi hem lig hem de Avrupa’da başarı için devre arasında kadrosuna nokta atışı transferler yapmayı planlıyor. İhtiyaç duyulan mevkiler ise stoper ve orta saha. Fenerbahçe’nin stoperdeki ilk hedefi milli futbolcu Çağlar Söyüncü… Sarı-Lacivertliler, Atletico Madrid’in izin vermesiyle Çağlar’la bir görüşme yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçeli olduğunu ve Türkiye’ye dönerse Sarı-Lacivertlilerde oynamak istediğini ilettiği öğrenildi. Ancak Çağlar’ın şu an kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini söylediği bildirildi. Fenerbahçe, Çağlar için tüm şartlarını zorlama kararı aldı. Milli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor.

KRUNIC PAZARLIĞI



Milan, Fenerbahçe’nin sezon başından bu yana istediği orta saha oyuncusu Krunic için Sarı-Lacivertlilere haber gönderdi. İtalyan ekibinin, 30 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe’nin 4 milyon Avro seviyesinde bir bonservisi gözden çıkardığı belirtildi. Milan’ın kabul ederse Boşnak futbolcunun transferi tamamlanacak. Krunic, yaz döneminde sezon başına 3 milyon Avro garanti ücret istemişti. Milan’la anlaşılırsa oyuncunun bu rakamı düşürmesi talep edilecek.