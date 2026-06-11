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Anadolu Efes'in acı günü: Serhat Güneş hayatını kaybetti

Anadolu Efes'in acı günü: Serhat Güneş hayatını kaybetti

11.06.2026 10:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Anadolu Efes'in acı günü: Serhat Güneş hayatını kaybetti

Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü Serhat Güneş, yaşamını yitirdi.

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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın atletik performans antrenörü Serhat Güneş, hayatını kaybetti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat" ifadeleri kullanıldı.

Eski basketbolcu Serhat Güneş için basketbol camiasından birçok kulüp ve oyuncu, başsağlığı mesajı yayımladı.

İlgili Konular: #anadolu efes #antrenör

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