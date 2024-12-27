Anadolu Efes, Monaco'ya direnemedi

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes deplasmanda AS Monaco'ya 94-75 mağlup oldu.

Anadolu Efes, Monaco'ya direnemedi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:03

THY EuroLeague'nin 18. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda AS Monaco'ya 94-75 mağlup oldu. Anadolu Efes bu sonuçla 3 maç sonra kaybettiği ve organizasyonda bu sezonki 8. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de bir sonraki maçında Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.

1. periyot: Monaco 22-13 Anadolu Efes

2. periyot: Monaco 49-34 Anadolu Efes

3. periyot: Monaco 69-54 Anadolu Efes

4. periyot: Monaco 94-75 Anadolu Efes


Etiketler: #anadolu efes #monaco #thy euroleague

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