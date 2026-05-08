Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u farklı mağlup etti

8.05.2026 20:56:00
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 113-79 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında Anadolu Efes, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 113-79 yendi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tolga Edis, Murat Ciner, Halil Erkoç

Anadolu Efes: Larkin 5, Weiler-Babb 10, Smits 9, Dessert 8, Dozier 13, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı, Swider 10, David Mutaf 17, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz 4, Jones 12

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pusica 3, Metin Türen 3, Pipes 15, Mensah 17, Yiğit Özkan, Aybars Varlı 5, Talha Yiğit Aydın, Muhaymin Mustafa 8, Can Kaan Turgut 6, Gavrilovic 7

1. Periyot: 29-21

Devre: 55-35

3. Periyot: 85-57

