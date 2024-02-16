Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konya'da Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Anadolu Efes, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Pınar Karşıyaka ile Konya'da karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.
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ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Anadolu Efes, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
Pınar Karşıyaka ise Galatasaray Ekmas'ı 88-72 yenerek yarı finale yükselmişti.
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