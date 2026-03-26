Milli güreşçilerden Bulgaristan'da altı madalya!

26.03.2026 23:53:00
Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ilk gününde altı madalya elde etti.

Milli güreşçiler, Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ilk gününde 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

İLK GÜNDE ALTI MADALYA

Kadınlar 65 kiloda mindere çıkan Beyzanur Akkuş ve grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Enes Başar, şampiyonluğa ulaştı.

Muhammet Emin Çakır (grekoromen 55 kilo), Okan Tahtacı (serbest stil 79 kilo) ve Fatih Altınbaş (serbest stil 92 kilo) gümüş, Selçuk Can (grekoromen 72 kilo) ise bronz madalya aldı.

