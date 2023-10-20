Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Euroleague'in 4. haftasında kendi evinde Valencia ile karşılaşacak. Mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:10
Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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THY EuroLeague'in 4. haftasında Erdem Can'ın ekibi Anadolu Efes ile Alex Mumbru'nun yönetimindeki Valencia karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

3 HAFTADA 1 GALİBİYET 

Sezonun ilk 3 maçından 2 mağlubiyet, 1 galibiyet çıkaran Anadolu Efes; ligin ilk maçında deplasmanda Barcelona'ya 91-84, ikinci haftasında ise evinde Real Madrid'e 103-80 mağlup oldu. 3. haftada evinde ASVEL'i konuk eden Anadolu Efes, bu maçtan 89-84 galip ayrıldı.

Valencia ise sezona fırtına gibi başlayan ekiplerden biri. THY EuroLeague'in ilk 3 haftasından 3 galibiyet çıkaran Valencia, tümünü evinde oynadığ maçlarda; Monaco'yu 70-65, Fenerbahçe Beko'yu 77-74 ve Maccabi Tel Aviv'i 75-66 mağlup etti.


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