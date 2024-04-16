Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague play-in maçında kendi evinde Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:05
Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-in maçında sahasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES - VİRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak ekip play-off iddiasını bir sonraki maça taşıyacak.

ANADOLU EFES - VİRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Organizasyonun normal sezonunda 17'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan iki takımdan Anadolu Efes 9'uncu, Virtus Segafredo Bologna ise 10'uncu sırada yer aldı.

Bu sezon EuroLeague'i ilk 6'da tamamlayan ekipler, doğrudan play-off oynama hakkı elde etti. Sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitiren takımlar ise ilk kez uygulanacak play-in'de mücadele edecek.

Normal sezonun 7'ncisi Maccabi Playtika ile 8'incisi Baskonia arasındaki maçın galibi, adını play-off'lara yazdıracak. Mağlup olan ekip ise Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.

AVRUPA'DA 836. RANDEVU

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna karşılaşmasıyla birlikte Avrupa sahnesindeki 836. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 835 maçta 472 galibiyet ve 363 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 588. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 587 mücadelenin 315'ini kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.


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